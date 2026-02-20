Semifinales del Béisbol Juvenil se reanudan con ventaja para Chiriquí y Oeste

Luego de las fiestas de los carnavales, el Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil, en su etapa de semifinales, se reanuda hoy viernes con ventaja para Chiriquí y Panamá Oeste en sus respectivas series.

En el Estadio Kenny Serracín de la ciudad de David, Chiriquí, con ventaja de tres juegos a uno, buscará a partir de las 7 de la noche, acabar su serie ante los actuales campeones, Coclé.

En lo que va de la serie, Chiriquí ha lucido mejor que los coclesanos, ganando de visitante en los dos primeros juegos y dividiendo honores en su casa.

Los cinco resultados de esta serie han sido ajustados pero los del Valle de la Luna han sido más efectivos con corredores en base, remolcando las carreras necesarias para los triunfos. Las victorias de Chiriquí fueron de 6-4, 4-2 y 4-1, mientras que el único triunfo de Coclé lo consiguió por pizarra de 4-3.

En las estadísticas colectivas, los del Valle de la Luna tienen la mejor ofensiva de esta fase con promedio de .296 (29 hits en 98 turnos). Tienen nueve carreras empujadas, 13 anotadas, han recibido ocho base por bolas y se han pochado en 31 ocasiones.

Por su lado, Coclé tiene la menor ofensiva de estas Semifinales bateando apenas para .238 (25 hits en 105 turnos). Tiene nueve carreras empujadas, 10 anotadas, ha recibido ocho base por bolas y se ha ponchado en 30 turnos.

En pitcheo, Chiriquí tiene la mejor efectividad con 2.67, mientras que la de Coclé es de 3.33.

En la otra Serie Semifinal del torneo, Panamá Oeste, con ventaja de tres triunfos y una derrota, visita a Panamá Metro en el Estadio Nacional Rod Carew a partir de las 7 de la noche.

En esta serie, los del Oeste han vencido a Panamá Metro por pizarras de 10-2, 4-3 y 8-6, mientras que la victoria alcanzada por los capitalinos fue de 4-3.

En esta serie, Panamá Oeste batea para .284 y la efectividad de su pitcheo es de 3.33, mientras que Panamá Metro batea para .274 y tiene efectividad de 5.40.