Sporting San Miguelito, entre los grandes de la Concacaf

El Sporting San Miguelito regresará a la Copa de Campeones de la Concacaf, la máxima competencia de clubes del área, luego de vencer al Plaza Amador en una de las llaves del repechaje de la Copa Centroamericana de este organismo.

La clasificación del Sporting se dio luego de que ganar los partidos de ida y vuelta (1-0 y 3-2) para llevarse el marcador global 4-2.

Será la segunda participación del equipo académico en este torneo de clubes de la Concacaf, tras su presencia en la edición 2013-14.

El Sporting formará parte de la edición N.°61 de esta copa, la cual es la principal competencia masculina de clubes de la región y que se llevará a cabo de febrero a mayo de 2026.

El torneo coronará al campeón de clubes de la Confederación y determinará al segundo de los cuatro representantes regionales que clasificarán para la Copa Mundial de Clubes de la FIFA 2029.

La Copa de Campeones de la Concacaf se sigue jugando con un formato de eliminación directa y consta de cinco rondas: Primera Ronda, Octavos de Final, Cuartos de Final, Semifinales y Final.

Las primeras cuatro etapas incluyen partidos de ida y vuelta, mientras que la final, donde se coronará al campeón de la región, se juega a un solo partido.

El Sporting de San Miguelito jugará desde la primera ronda, la cual está programada para el mes de febrero de 2026 y el rival se conocerá el 9 de diciembre cuando se realice el sorteo.