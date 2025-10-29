Sporting San Miguelito y Plaza definen hoy cupo a Copa de Campeones

Los conjuntos del Sporting San Miguelito y el Plaza Amador se enfrentarán en el partido de vuelta del repechaje que definirá cuál de los dos equipos clasificará a la Copa de Campeones de la Concacaf 2026.

El partido está programado para iniciar a las 6:45 de la tarde en el Estadio Nacional Rommel Fernández de la ciudad de Panamá.

El Sporting San Miguelito ganó el partido de ida en el Estadio Universidad Latina celebrado el pasado miércoles 1-0, con anotación de Martín Ruíz.

El conjunto de San Miguelito iniciará el encuentro de vuelta con la ventaja mínima y además de que no permitió gol de local, por lo que si anotan goles hoy, serán decisivos en caso de un empate global en la llave.

Plaza Amador, que en el torneo Clausura ya clasificó directo a semifinales, buscará remontar la serie para cerrar su destacada campaña de debut en la Copa Centroamericana. Los Leones han avanzado cinco veces en sus 13 participaciones previas en series a ida y vuelta de acuerdo a las estadísticas de la Concacaf.

Los dos clubes panameños no pudieron clasificar directo a la Copa de Campeones de la Concacaf, luego de quedar eliminados en la etapa de los cuartos de final.

Por un lado, Plaza Amador, luego de liderar el grupo A de forma invicta (cuatro triunfos), quedó eliminado por el Real España.

En esta llave el marcador global quedó empate 2-2, pero el club hondureño avanzó por tener la ventaja en el gol de visitante.

Por su lado, el Sporting San Miguelito también lideró su grupo (B), pero en cuartos de final cayó en el marcador global 3-2 ante el Xelajú de Guatemala.