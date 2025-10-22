Sporting y Plaza inician lucha por un cupo a la Copa de Campeones

Los clubes panameños Sporting de San Miguelito y Plaza Amador iniciarán hoy miércoles la lucha por un cupo a la Copa de Campeones de la Concacaf 2026, cuando se enfrenten en el partido de ida de la etapa de Play-In de la Copa Centroamericana.

El partido tendrá como sede el Estadio Universidad Latina de Penonomé, provincia de Coclé, a las 7 de la noche.

El Sporting San Miguelito, bajo la dirección del panameño César Aguilar, ha tenido una campaña sólida, con Ángel Valencia y Yair Jaén como máximos goleadores (2 tantos cada uno), y el arquero Marcos de León, quien suma 28 atajadas, siendo uno de los más exigidos del torneo.

El cuadro de San Miguelito afrontará su primer repechaje y su tercera serie a ida y vuelta en competiciones internacionales, tras sus participaciones en la Liga Concacaf Scotiabank 2022, donde eliminó al Deportivo Malacateco de Guatemala (4-1 global) antes de caer ante Tauro FC (2-1 global).

Por su lado, el conjunto del Plaza Amador, que quedó eliminado en cuartos de final de la Copa Centroamericana de Clubes de la Concacaf ante el Xelajú guatemalteco, llega a este compromiso con la moral en alto tras ganar el clásico del fútbol panameño y con la intención de golpear primero en esta serie.

El conjunto dirigido por el panameño Mario Méndez suma cuatro triunfos en cinco partidos en esta competencia, con el aporte ofensivo de Everardo Rose, autor de cuatro goles y dos asistencias, además de liderar el torneo en remates (19).