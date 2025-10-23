Sub-17 de Panamá ya entrenó en Dubai con miras a mundial

La Selección Sub-17 de Fútbol de Panamá ya se encuentra en Dubai, Emiratos Árabes Unidos, donde tendrán su campamento final de preparación con miras a su participación en el mundial de la categoría que tendrá como sede Catar.

Una nota de prensa de la Federación Panameña de Fútbol (FPF) informó que el onceno nacional, dirigido por Leonardo Pipino, tuvo su primera práctica la noche de ayer miércoles en el Brightline Sports Ajman, Dubai, dando inicio oficialmente al campamento.

De acuerdo al reporte de la FPF, un total de 20 jugadores iniciaron el entrenamiento en una noche bastante fresca y con mucha alegría por parte de los juveniles, quienes pese al exigente viaje que tuvieron, las ganas y la intensidad en cada segundo del entrenamiento era notorio, dejando buenas sensaciones con el Cuerpo Técnico.

Como primer plano, se realizaron trabajos de recuperación posterior al viaje y adaptación a la cancha. También se reforzaron aspectos defensivos y jugadas elaboradas para enfatizar en puntos claves al momento de la ejecución en la realidad de juego.

Una vez regresados al hotel de concentración, se realizó una sesión de video análisis el cual daba como finalizado el día para los juveniles y Cuerpo Técnico de la Sub17 Masculina.

Para el día de hoy 23 de octubre se tiene planificado trabajar en horas de la noche, ya pensando en lo que será el partido amistoso ante Burkina Faso el próximo 24 de octubre. Su segundo partido amistoso lo sostendrá ante Uganda el día 26 y cierra su ciclo de amistosos el 30 ante Indonesia, para así partir hacia Doha, sede de la Copa del Mundo Sub17.