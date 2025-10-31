Deportes - 31/10/25 - 12:00 AM

Sub-17 empató 1-1 ante Indonesia en último amistoso previo al mundial

Por: Joel Isaac González joel.gonzalez@epasa.com -

La Selección Sub-17 de Fútbol de Panamá finalizó su preparación con miras al mundial de su categoría, al empatar 1-1 ante Indonesia.

El gol de Panamá fue anotado por Estevis López.

Panamá, que tenía de base de entrenamiento Emiratos Árabes Unidos, se trasladará a Doha, Catar, sede del mundial de la categoría.

Panamá está ubicado en el grupo J junto a Irlanda (será su debut el 5 de noviembre), Paraguay y Uzbekistán.

Por otro lado, una nota de prensa de la Federación Panameña de Fútbol (FPF) informó sobre la baja por lesión del jugador Abraham Altamirano para la Copa Mundial.

La nota explica que el cuerpo médico de la FPF, liderado por el doctor Gerinaldo Martínez, informó que el jugador no está apto para jugar el Mundial Sub-17 debido a que presenta una “afección músculo tendinosa (recto femoral derecho) lo que requiere reposo deportivo y rehabilitación por varias semanas hasta su completa recuperación”.

Altamirano no viajó con el resto de la delegación, que se encuentra desde la semana pasada en su campamento en Dubái, Emiratos Árabes Unidos, disputando los últimos partidos de preparación antes de viajar a Catar, dado que se esperó hasta el último momento por una evolución positiva del jugador.

En su lugar, el entrenador Leonardo Pipino convocó al atacante Ángel James, del club Sporting San Miguelito, de la Liga Panameña de Fútbol.

James viajó ayer rumbo a Doha, Catar, para unirse al equipo y disputar la Copa Mundial.

