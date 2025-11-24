Tico Jason Huertas ganó etapa de ayer en Vuelta Internacional a Chiriquí

El costarricense Jason Huertas, del equipo ManzaTé-La Selva-Scott, se impuso ayer domingo en la tercera etapa de la XLV Vuelta Internacional a Chiriquí ‘Copa Telca’.

Huertas, quien el año pasado también ganó esta etapa de 82 kilómetros, marcó 1 hora 45 minutos y 41 segundos, rodando a 46.55 kilómetros a la hora para ocupar la primera posición.

En la segunda posición arribó en este embalaje final el dominicano Alberto Ramos, completando el podio Joseph Ramírez, del Colono Bikestation Kolbi, con el mismo tiempo del vencedor.

Fue una jornada bajo alta temperatura que dejó al "tico" Pablo Mudarra, del Colono Bikestation Kolbi, con la camiseta de líder de la general individual con tiempo de 6 horas 57 minutos y 18 segundos.

"El equipo hizo el trabajo y buscamos la victoria y se logró. Esta vez fue más rápida la carrera, pero, supimos manejarnos para conseguir el objetivo", dijo Huertas.

El mejor nacional en la clasificación es Bolívar Espinosa, del Senafront Rali, que sigue en la novena posición a 40 segundos del liderato.

En la categoría Master, el líder es el chiricano Fernando Ureña, de Fundación Caminos de Omar, mientras que en Junior está al frente Emanuel Viane, del Rali Far Express y por equipos el Colono Bikestation Kolbi ocupa el primer lugar.

Hoy lunes se corre la cuarta etapa con 144.6 kilómetros entre David-Paso Canoas-Finca Blanco-Paso Canoas y Solano.