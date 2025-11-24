Deportes - 24/11/25 - 12:00 AM

Tico Jason Huertas ganó etapa de ayer en Vuelta Internacional a Chiriquí

Por: Joel Isaac González joel.gonzalez@epasa.com -

El costarricense Jason Huertas, del equipo ManzaTé-La Selva-Scott, se impuso ayer domingo en la tercera etapa de la XLV Vuelta Internacional a Chiriquí ‘Copa Telca’.

Huertas, quien el año pasado también ganó esta etapa de 82 kilómetros, marcó 1 hora 45 minutos y 41 segundos, rodando a 46.55 kilómetros a la hora para ocupar la primera posición.

En la segunda posición arribó en este embalaje final el dominicano Alberto Ramos, completando el podio Joseph Ramírez, del Colono Bikestation Kolbi, con el mismo tiempo del vencedor.

Fue una jornada bajo alta temperatura que dejó al "tico" Pablo Mudarra, del Colono Bikestation Kolbi, con la camiseta de líder de la general individual con tiempo de 6 horas 57 minutos y 18 segundos.

"El equipo hizo el trabajo y buscamos la victoria y se logró. Esta vez fue más rápida la carrera, pero, supimos manejarnos para conseguir el objetivo", dijo Huertas.

El mejor nacional en la clasificación es Bolívar Espinosa, del Senafront Rali, que sigue en la novena posición a 40 segundos del liderato.

Te puede interesar

Periodistas imponen su ritmo y dominan el Torneo de Profesionales de Softbol

Periodistas imponen su ritmo y dominan el Torneo de Profesionales de Softbol

 Noviembre 23, 2025
Panamá es derrotada 17-0 por Italia en el Mundial de fútbol sala femenino

Panamá es derrotada 17-0 por Italia en el Mundial de fútbol sala femenino

 Noviembre 23, 2025
Toña Is da lista para afrontar el debut de Panamá femenina en eliminatorias

Toña Is da lista para afrontar el debut de Panamá femenina en eliminatorias

 Noviembre 22, 2025
Xavi Alonso: El gol no es solo cuestión de Mbappé

Xavi Alonso: El gol no es solo cuestión de Mbappé

 Noviembre 22, 2025
Lewandowski: "Cuando jugamos en el Camp Nou somos más fuertes que en Montjuïc"

Lewandowski: "Cuando jugamos en el Camp Nou somos más fuertes que en Montjuïc"

 Noviembre 22, 2025

En la categoría Master, el líder es el chiricano Fernando Ureña, de Fundación Caminos de Omar, mientras que en Junior está al frente Emanuel Viane, del Rali Far Express y por equipos el Colono Bikestation Kolbi ocupa el primer lugar.

Hoy lunes se corre la cuarta etapa con 144.6 kilómetros entre David-Paso Canoas-Finca Blanco-Paso Canoas y Solano.

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Se escucha por ahí

Se escucha por ahí
Absuelven a la mujer de la bebé falsa. Afectado habla de injusticia

Absuelven a la mujer de la bebé falsa. Afectado habla de injusticia
Crimen en Torremolinos: Ocupantes de vehículo asesinan a "Gordo"

Crimen en Torremolinos: Ocupantes de vehículo asesinan a "Gordo"
Mulino responde a críticas sobre sus declaraciones en Costa Rica

Mulino responde a críticas sobre sus declaraciones en Costa Rica
Imputado por asesinato de productor queda libre con firme periódica

Imputado por asesinato de productor queda libre con firme periódica