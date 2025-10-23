Tyler Christianson ganó su segunda medalla de oro en los Centroamericanos

El atleta olímpico Tyler Christianson conquistó su segunda medalla de oro de los Juegos Deportivos Centroamericanos que se disputan en Guatemala, al quedar en la primera posición de la final de los 200 metros pecho de la natación.

Christianson logró ubicarse en la primera posición de su especialidad, al tener un tiempo de 2:21.36 y fue escoltado por su compatriota Raúl Antadillas con registro de 2:27.05.

La medalla de bronce fue para el hondureño Jousé Gabriel Sánchez con un tiempo de 02:33.59.

Hay que destacar que Christianson, atleta olímpico en Tokio 2020 y París 2024, ganó la medalla de oro en los 100 metros pecho y también fue escoltado en esa final por su compatriota Antadillas.

En la final de los 100 metros pecho, Christianson tuvo un tiempo de 01:04.23, mientras que Antadillas finalizó con registro de 01:04.24. La medalla de bronce fue para el guatemalteco Miguel Turcios con tiempo de 01:06.42.

En la jornada de ayer también hay que destacar el inicio de las competencias del Karate, en el que Panamá obtuvo cuatro preseas: una de plata y tres de bronce.

La de plata fue alcanzada por Celly Amaris en la categoría -55 kilogramos del kumite, mientras que las de bronce fueron ganadas por Ernesto Villarreal (kata), Marvin Grimas (-60 kilos del kumite) y Alberto Gálvez (-67 kilos del kumite).

Panamá se mantiene en la tercera posición del medallero general de estos juegos con 27 medallas de oro, 25 de plata y 22 de bronce para un total de 74.