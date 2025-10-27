Deportes - 27/10/25 - 12:00 AM

Un expulsado y seis amarillas después del juego

César Soto Grado, colegiado del clásico, expulsó al portero madridista Andriy Lunin y mostró seis tarjetas amarillas, a Rodrygo, Militao y Vinícius por el Real Madrid y a Ferran Torres, Fermín López y Alejandro Balde por el Barcelona, en la tangana (pelea) con la que se cerró el partido en el estadio Santiago Bernabéu.

Según refleja el acta del partido, a la expulsión por doble amonestación de Pedri le siguió en la zona de banquillos la del portero suplente del Real Madrid, Lunin, por "salir de su banquillo hacia el banquillo rival, en actitud agresiva, teniendo que ser sujetado por sus propios compañeros".

Además, el colegiado mostró seis tarjetas amarillas por la tangana. Por el Real Madrid amonestó a Militao "por encararse con un adversario sin llegar al insulto o la amenaza". El mismo motivo que apunta a Rodrygo y a Vinícius "desde el banquillo".

Por el Barcelona, las amonestaciones fueron para Fermín por "empujar de forma temeraria a un contrario generando conflicto" y a Balde y Ferran Torres por "encararse con un adversario sin llegar al insulto o la amenaza".

