Vinícius Jr.: ‘Los racistas son, ante todo, cobardes’

Vinícius Junior, delantero brasileño del Real Madrid que denunció un capítulo de racismo en el partido ante el Benfica del argentino Gianluca Prestianni, aseguró que "los racistas son cobardes" y lamentó recibir una cartulina amarilla "por celebrar un gol".

"Los racistas son, ante todo, cobardes. Necesitan ponerse la camiseta en la boca para demostrar lo débiles que son. Pero tienen, a su lado, la protección de otros que, teóricamente, tienen la obligación de castigar. Nada de lo que ocurrió hoy es novedad en mi vida ni en la de mi familia", escribió en Instagram.

"Recibí tarjeta amarilla por celebrar un gol. Aún sin entender el porqué de eso. Por otro lado, apenas un protocolo mal ejecutado y que no sirvió de nada. No me gusta aparecer en situaciones como esta, más aún después de una gran victoria y cuando los titulares deberían ser sobre el Real Madrid, pero es necesario", sentenció.

Por su parte, el uruguayo Fede Valverde dijo, tras el partido entre el Benfica y el Real Madrid (0-1), que duda "que una cámara no haya visto eso".

El volante uruguayo calificó los posibles insultos racistas del extremo del Benfica de "algo feo" y "lamentable", y aseguró que "una persona ha dañado el espectáculo".

El árbitro francés François Letexier, que aplicó el protocolo antirracista a instancias de Vinicius, mantuvo el encuentro parado para investigar lo sucedido durante siete minutos.

En relación al partido en el que el Real Madrid ganó por marcador de 1-0 sobre el Benfica, Valverde mostró su alegría y reconoció que si todos presionan "es mucho más fácil".