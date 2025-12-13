Deportes - 13/12/25 - 12:00 PM

Xabi Alonso toma un alivio: podrá contar con Kylian Mbappé

El Real Madrid se mide este domingo al Alavés.

 

Por: Madrid, 13 dic (EFE) -

Kylian Mbappé, delantero francés del Real Madrid, regresó a la dinámica de grupo en vísperas de la visita al Alavés y fue la gran novedad en el último entrenamiento en la ciudad deportiva de Valdebebas, aliviando la plaga de bajas de Xabi Alonso, que también podría recuperar a los defensas Dean Huijsen y Antonio Rüdiger.

Se probó Mbappé en la Ciudad Real Madrid en su vuelta al césped, buscando confianza en la rodilla izquierda, donde sufrió un fuerte golpe ante el Celta de Vigo el pasado domingo, que le impidió tener minutos el miércoles ante el Manchester City.

Tras un inicio de mañana en el gimnasio, se pudo ver en los primeros quince minutos de trabajo sobre el césped abierto a la presencia de los medios de comunicación a Mbappé haciendo movimientos con sus rodillas y buscando confianza. Tras una suave carrera, participó sin problema en ejercicios con balón y apunta a Vitoria.

También Huijsen, ausente los cinco últimos partidos del Real Madrid, fue la nota positiva de la mañana para Xabi Alonso. Por segundo día, ataviado con un gorro pese a los 11 grados de temperatura en Valdebebas, se ejercitó al mismo ritmo que sus compañeros en un grupo en el que pasó una prueba Antonio Rüdiger.

Si los dos jugadores pueden jugar en Vitoria, paliarían en parte la situación compleja que sufre Xabi Alonso en una defensa en la que no puede contar con ninguno de sus laterales, con Dani Carvajal, Trent Alexander-Arnold y Ferland Mendy lesionados, junto a David Alaba, más Álvaro Carreras y Fran García sancionados.

Endrick, que también fue expulsado ante el Celta, completa la larga lista de ausencias madridistas en Mendizorroza.
 

Te puede interesar

Xabi Alonso toma un alivio: podrá contar con Kylian Mbappé

Xabi Alonso toma un alivio: podrá contar con Kylian Mbappé

 Diciembre 13, 2025
Real Madrid tiene ocho bajas para su próximo juego de Liga Española

Real Madrid tiene ocho bajas para su próximo juego de Liga Española

 Diciembre 12, 2025
César Samudio, portero de Panamá, sufre lesión en uno de sus aductores

César Samudio, portero de Panamá, sufre lesión en uno de sus aductores

 Diciembre 12, 2025
Vinícius, 12 partidos sin marcar, silbidos… y segundo máximo goleador

Vinícius, 12 partidos sin marcar, silbidos… y segundo máximo goleador

 Diciembre 12, 2025
TJ Watt es hospitalizado por molestias en los pulmones

TJ Watt es hospitalizado por molestias en los pulmones

 Diciembre 12, 2025

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Doble crimen en Caimitillo: sicarios asesinan a un teniente y a un civil

Doble crimen en Caimitillo: sicarios asesinan a un teniente y a un civil
Se escucha por ahí

Se escucha por ahí
Tragedia en manjol de Plaza Amador: obrero muere tras fuerte descarga eléctrica

Tragedia en manjol de Plaza Amador: obrero muere tras fuerte descarga eléctrica
Avioneta se desploma en la Calzada de Amador; hay heridos

Avioneta se desploma en la Calzada de Amador; hay heridos
Se escucha por ahí

Se escucha por ahí