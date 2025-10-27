Xabi: ‘¿Vinicius? Disfrutaremos y luego hablaremos’

Xabi Alonso, técnico del Real Madrid, no quiso ahondar durante la conferencia de prensa post-partido del Clásico Español, sobre la actitud en el partido de Vinicius al momento de ser cambiado, limitándose solo a decir que abordará el tema en el vestuario.

"Me quedo con muchas cosas buenas de Vini. No quiero perder el foco de lo importante, pero son cosas que las hablaremos. Vini ha aportado mucho, como el resto de jugadores. Es una victoria merecida y diría que corta porque hemos creado mucho. Nos va a permitir recuperar la sensación de equipo competitivo en partidos grandes. Lo otro lo hablaremos. Hay diferentes personalidades en las plantillas y hay que entenderlas. Ahora disfrutaremos y luego lo hablaré con él, por supuesto", declaró Alonso luego de alcanzar como técnico su primer triunfo en el Clásico.

Real Madrid y Barcelona no se volverán a ver las caras en la Liga Españiola hasta el 10 de mayo de 2026.