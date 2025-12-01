Deportes - 01/12/25 - 12:00 AM

Xavi Alonso sobre empate ante Girona: ‘LaLiga tendrá idas y vueltas’

Por: Madrid EFE -

El entrenador del Real Madrid, Xabi Alonso, ha asegurado, tras perder el liderato con el empate de este domingo en Girona (1-1), que "esto es muy largo" y que "la clasificación se va a apretar mucho y va a haber muchas idas y venidas".

Indicó que le ha gustado "mucho" la "reacción" de su equipo después del descanso porque ha mostrado "ganas de sobreponerse al 1-0" y ha tenido "tres o cuatro ocasiones dentro del área para ganar el encuentro".

"No ha sido suficiente para darle la vuelta, pero hemos estado cerca. Hay que seguir con la unidad que tenemos, con la autocrítica suficiente y necesaria y con ganas de ganar fuera de casa", ha argumentado.

El entrenador del Madrid ha reconocido que ha faltado "más minutos de buen fútbol, de fútbol ofensivo, ser dominantes", pero ha añadido que la segunda parte ha sido "mucho mejor" que la primera y el equipo ha podido remontar el partido.

También ha destacado que el partido del miércoles en Bilbao contra el Athletic Club será "una oportunidad para volver a ganar fuera de casa" y que el equipo lo necesita.

Sobre un posible penalti sobre Rodrygo Goes en el tramo final, se ha mostrado sorprendido porque el VAR no ha revisado la acción y ha asegurado que son "jugadas decisivas que pueden marcar el partido".

