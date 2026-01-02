Deportes - 02/1/26 - 12:00 AM

Yamal, ausente en primera práctica del año del Barça

Por: Barcelona EFE -

El Barcelona realizó ayer jueves el primer entrenamiento del año sin el delantero Lamine Yamal, que, como el resto de sus compañeros, acudió en la tarde a ejercitarse a la Ciudad Deportiva Joan Gamper, pero minutos después de su llegada abandonó las instalaciones.

El delantero catalán no saltó al césped del campo de entrenamiento Tito Vilanova, pero se espera que se ejercite con normalidad en la sesión de hoy viernes, la última antes del derbi liguero del sábado contra el Espanyol.

El club azulgrana no dio a conocer la causa de la ausencia de Lamine Yamal, aunque, según informaron varios medios, el futbolista se presentó en la ciudad deportiva con malestar general, motivo por el que se marchó a su casa.

