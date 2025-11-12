Yamal queda fuera con la selección de España para partidos de Eliminatoria

España dejó fuera a Lamine Yamal para los dos partidos de la eliminatoria a la Copa del Mundo después de que el delantero recibiera más tratamiento por una persistente lesión en la ingle.

La federación española de fútbol informó que recibió una notificación del Barcelona indicando que Yamal se sometió a un “procedimiento invasivo de radiofrecuencia para el tratamiento de sus molestias en el pubis”.

La federación dijo que el tratamiento dejará al margen al joven de 18 años Yamal de 7 a 10 días, por lo que quedó descartado para el partido de España en Georgia el sábado y en casa contra Turquía tres días después.