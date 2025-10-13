Hamás libera a los rehenes israelíes tras acuerdo de EEUU

El grupo terrorista Hamás hizo entrega este lunes a la Cruz Roja de los primeros siete rehenes con vida que permanecían cautivos en Gaza, de un total de 20 que deben ser liberados, una noticia que provocó un estallido de júbilo entre la multitud congregada en Tel Aviv.

"Hemos estado esperando 738 días para decir esto: bienvenidos a casa", escribió en la red X el ministerio israelí de Exteriores, que identificó a los liberados como Guy Gilboa Dalal, Eitan Mor, Matan Angrest, Alon Ohel, Omri Miran y los hermanos Gali y Ziv Berman.

"Seguimos esperando a todos, hasta el último" rehén, indicó poco después el presidente israelí, Isaac Herzog.

Miles de personas reunidas en una plaza de Tel Aviv, rebautizada como Plaza de los Rehenes, estallaron en abrazos y lágrimas de emoción al conocerse la noticia.

Esta liberación se dio horas antes de la esperada Cumbre sobre Gaza prevista en el balneario egipcio de Sharm el Sheij en presencia del presidente estadounidense, Donald Trump, que primero visita Israel, y otros líderes mundiales.

Por su parte, la oficina de Netanyahu anunció que ningún alto funcionario israelí asistirá al encuentro y Hamás tampoco irá porque ha dicho que actúa a través de sus mediadores, Catar y Egipto.

Luego del retiro progresivo del ejército israelí, que controla 53% de la Franja de Gaza, el plan estadounidense prevé una fase posterior en la cual Hamás sea excluido de la administración de Gaza, la cual gobierna desde 2007, y que su arsenal sea destruido.