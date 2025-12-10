Que “El Loco” se preguntaba ayer: ¿de quién será una finca con animales exóticos que fue pagada con dinero de la extorsión, el soborno y el lavado de dinero? Aquí, pensando yo vainas, ¿será esa finca de uno de los focopeados que tiene que meterse de seis a siete Tafil diarias?

Que un jodedor se pregunta que, si “Huevito” Pineda le soltaba 10K mensuales a la máquina de extorsión liderada por Planells, ¿cuántos tenían que soltar otros como Oliva y Attie para que los dejaran en paz? ¿Cómo definían la tarifa?

Que hay quienes aseguran que la rabia y la sacada de madre que le venían dando los focopeados a Brands se debía, más que todo, a que se negó a pagar la cuota de extorsión.

Que La Brujita habla mucho de corrupción, pero con el caso de “Chinito” Brands ha quedado demostrado que, definitivamente, no tiene olfato para detectar a posibles corruptos. Tantos abrazos y besos que se dio con su Héroe por Panamá y ni siquiera pudo sentirle el aroma a deshonestidad.

Que Brands decía que el deporte podía cambiarle la vida a la gente; bueno, parece que después de pasar por Pandeportes su vida cambió con cuentas bancarias y empresas que superan los $28 millones; parece que al señor que llegó a El Chorrillo, con una mano adelante y la otra atrás, como bien dijo el “Búfalo Sexual”, el deporte sí le cambió la vida.

Que el caso de “Chinito” debe servir de ejemplo para algunos políticos y diputados libres postulados que andan acelerados por la vida en la carrera por acumular fortuna. Me cuentan que hay algunos que desesperadamente están intentando torcer el brazo de algunos ministros para que favorezcan con contratos a empresas de su predilección. Aunque bien reza el dicho, que nadie escarmienta por cabeza de otro.

Que Blandocito sostiene que no hay manera de que, con el salario de presidente, ministro, diputado, alcalde o director de una institución pública, te hagas millonario. ¡Descubrió que el agua moja!

Que la percepción de corrupción e impunidad en Panamá está a niveles alarmantes, nadie va preso; si lo capturan, le dan casa por cárcel y gente cercana al crimen organizado corre alegremente para altos cargos dentro de partidos políticos; después quieren que nos saquen de las listas negras…

Que una jodedora se pregunta que, en la trama del creador del Movimiento Nueva Generación, ¿dónde quedan algunos bancos, si fue por ahí donde pasaba todo el billete?

Que el PRD resaltando en su comunicado que no defiende culpables, pero que tampoco abandona inocentes. ¡A otro con ese cuento!

Que el alumbrado Navidad Encanto Colón dejó el Paseo Marino encendido como si fuera 24 adelantado. DJ, emprendedores, bandas, fuegos artificiales… y los pelaos no querían irse. La Alcaldía y Cobre Panamá se fajaron.

Que, cuando en octubre de 2018, el “Búfalo Sexual” advirtió en el pleno de la Asamblea sobre las andanzas de Brands, ¿adivinen a quién defendieron las televisoras, el diario de la 12 de Octubre y algunos periodistas que se la dan de impolutos? Al mismo que hoy está siendo llevado a la hoguera por corrupción.