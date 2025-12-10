Sucesos - 10/12/25 - 05:10 PM

Detienen en Panamá mujer requerida por EE.UU. por sustracción de menor

La captura fue ejecutada por agentes de Interpol Panamá y la Dirección de Investigación Judicial (DIJ), en un operativo que contó con la cooperación de las autoridades estadounidenses.

 

Por: Redacción Web

Panamá- Una mujer requerida internacionalmente por sustraer ilegalmente a un menor en Estados Unidos fue aprehendida en el sector de Las Cumbres, corregimiento Ernesto Córdoba. La captura fue ejecutada por agentes de Interpol Panamá y la Dirección de Investigación Judicial (DIJ), en un operativo que contó con la cooperación de las autoridades estadounidenses.

Durante la intervención, el menor de edad fue recuperado con éxito y puesto de inmediato bajo la custodia y protección de las autoridades correspondientes, quienes tienen la misión de salvaguardar su integridad física y emocional. 

La mujer mantenía activa una notificación roja de Interpol, emitida a solicitud de las autoridades de Estados Unidos por el delito de sustracción de menores. Esta alerta se activó luego de que la sospechosa trasladara al niño a Panamá sin cumplir con los procesos legales requeridos para sacarlo del territorio norteamericano.

Como parte de la diligencia, los agentes también ubicaron y decomisaron dos armas de fuego que se encontraban en poder de la detenida. Las armas, cuyos permisos de porte estaban vencidos, junto con las municiones halladas, fueron puestas a órdenes de las autoridades competentes para iniciar los trámites legales correspondientes por esta infracción adicional

 

 

