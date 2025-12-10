Embajador gringo llama “extorsionadora” a exdirectora de La Prensa, Planells

El embajador de Estados Unidos en Panamá, Kevin Marino Cabrera, calificó de “extorsionadora” a Annette Planells, la expresidenta y exdirectora del diario La Prensa

A través de su cuenta de X, Cabrera aseguró que Planells quedó “al descubierto por chantaje e interferencia electoral”, en referencia a los hechos que la vinculan con intentos de sabotaje a la candidatura del presidente José Raúl Mulino.

El diplomático criticó duramente el reconocimiento que el Departamento de Estado, bajo la administración de Joe Biden, le otorgó en diciembre de 2023 como “Campeona anticorrupción”.

Según Cabrera, aquel honor se convirtió en deshonra, y señaló que distorsionó completamente el objetivo del premio.

“Ella nunca mereció un premio; trabajaremos para quitárselo”, enfatizó Cabrera, dejando claro que la nueva línea diplomática estadounidense está enfocada en “colaboraciones reales, políticas fuertes y verdadera rendición de cuentas”, sin premios vacíos que terminen desvirtuando la lucha contra la corrupción.

El mensaje del embajador se suma a una creciente preocupación internacional por la integridad de reconocimientos anticorrupción, mientras Panamá observa de cerca cómo la política exterior de Estados Unidos comienza a marcar diferencias claras con gestiones anteriores.