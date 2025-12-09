Que aún la gente está esperando qué explicaciones dará la magistrada blindada de la Corte sobre las conversaciones telefónicas que tenía con la Planells, enemiga pública de “El Loco”. Porque eso de que una magistrada ande de compinche con la líder de un medio digital cuyo modelo de negocio se basa en extorsionar a empresarios y políticos, de acuerdo con recientes revelaciones, se ve muy mal. Aló, ¿MELA? Ya es hora de que salga a dar las respectivas explicaciones. Recuerde que quien calla, otorga.

Que la Asamblea debe ponerse las pilas para investigar a los magistrados de la Corte ante las recientes revelaciones de la chica de “Ahora Estás Al Día”.

Que un abogado de saco moja’o y suda’o se pregunta si el Tribunal Electoral ya empezó las investigaciones internas para conocer quién o quiénes filtraron a la Planells, antes de que todo Panamá lo supiera, el fallo en el que se inhabilitaba a “El Loco”.

Que corre el rumor de que “Beby PH” está detrás de una compañía de relaciones públicas que se dedica a lanzar ataques contra el MINSA. ¡Mira tú!

Que Lombanita le disparó con todo al diario de la 12 de Octubre. Palabras más, palabras menos, les recordó que no se hagan los pendejos porque sabían muy bien sobre las andanzas de la Planells y los sicarios de la desinformación que la acompañan.

Que luego de que se revelara que Lamezuela tiene que llenarse de pastillas para poder controlar sus desvaríos mentales, ahora muchos entienden el porqué de ciertas actitudes y conductas desviadas de este individuo, que no sé cómo algunos empresarios y políticos se lo han dejado montar.

Que un informante me cuenta que a Lamezuela le entró tremenda crisis cuando condenaron a su “íntimo” amigo, el fotógrafo del diario de la 12 de Octubre, por violación. El “man” tuvo que meterse el frasco de Tafil entero. ¿Por qué será?

Que Karisma reveló que, durante su estancia en Foco, la sociedad a través de la cual se le pagaba su salario era THE WOMEN'S GANG, S.A., traducido al español: PANDILLA DE MUJERES. Bueno…

Que, en la denominada THE WOMEN'S GANG, S.A., figura actualmente como presidente Lamezuela, quien relevó en el cargo a Mariela, pinchi pinchi de la mal llamada campeona anticorrupción; Lopera figura como tesorero y un tal Abraham como secretario.

Que después de las revelaciones de la chica de “Ahora Estás Al Día”, hay quienes están esperando las opiniones de la Brujita y la Chatita… ¿O es que están de acuerdo con la extorsión como método de financiación?

Que un jodedor asegura que el camarada Saúl es ateo, pero le anda rezando a todos los santos porque, si cae Maduro, ya no le quedará dónde refugiarse por estos lados del mundo.

Que los abogados se quejan porque la nueva sede del Órgano Judicial en La Chorrera, detrás del Nicolás Solano, se quedó corta de estacionamientos. Bueno, tocará llegar y salir en taxi.

Que este martes, en la Comisión de Salud, se someterá a estudio el Proyecto de Ley 360, que busca establecer mecanismos que conlleven la obtención de más donantes con fines terapéuticos y el fortalecer la promoción y difusión de la cultura de donación de órganos.

Que desde ya hay quejas porque el Patrón se está pasando con el costo de los pasajes a Canadá y Estados Unidos para los meses del Mundial; fanáticos panameños dicen que viajando a Costa Rica o El Salvador y luego desde ahí a Canadá en otra aerolínea, todavía sale más barato que un pasaje Panamá-Canadá con la aerolínea del Patrón.