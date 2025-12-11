Que el tanganazo que le metió ayer el enviado de Trump, Kevin Marino, a Anette Planells, fundadora de Movin, se escuchó desde La Prensa hasta Hawái: de campeona anticorrupción ha pasado a convertirse en extorsionadora.

Que, luego del pronunciamiento categórico del embajador Kevin, ahora se entiende la desesperación de la gente del diario de la 12 de Octubre por desvincularse de la máquina de extorsión de Planells y Foco. Pero ¡qué va! Esa mancha no se quita.

Que Planells y los sicarios de la desinformación de Foco deben tener claro, ahora más que nunca, que "con la misma vara que midas serás medido y un cuarto más” y que, en ocasiones, todo el mal que se hace al prójimo puede revertirse. ¡Aprieten!

Que ayer, en Plaza Ágora, “Chinito” Brands solo contó con sus abogados y, si acaso, con el apoyo de dos o tres personas más. Ahora le toca probar el amargo sabor de la soledad que sienten los mortales cuando caen en desgracia.

Que, durante la audiencia de “Chinito”, uno de sus abogados reveló que, debido al escándalo, la dueña de la propiedad donde reside su cliente no quería renovarle el contrato de alquiler.

Que a Lamezuela no le basta con haber agredido físicamente a Karisma, sino que ahora ha empezado una campaña contra su excompañera de trabajo con la siempre malsana intención de desprestigiarla.

Que parece que hay una competencia entre la alcaldesa de Arraiján, Estefani Peñalba, y la alcaldesa de San Miguelito, Irma Hernández, para ver quién sube más TikTok y “reels” de Instagram por día; las dos están con el agua al cuello y, a lo mejor, piensan que esto las salvará en el 2029.

Que me comentan que, a 48 horas de las elecciones del PP, muchos delegados que tienen que viajar desde el interior no saben cómo llegarán a la ciudad; nadie les dice nada: ni dónde tienen que buscar los viáticos, ni cuándo tienen que viajar, aunque usted no lo crea.

Que una amiga periodista que no sale de la Asamblea informó a este medio que algunas mujeres de ese órgano del Estado andan cabreadas por el trato denigrante que les da un excomisionado de Policía que llegó a dicho órgano del Estado de la mano de una diputada de Coclé. El man se cree intocable. Me cuentan que las víctimas callan por temor a perder su trabajo, pero que hay una dispuesta a ir al Ministerio Público. Estaremos pendientes.

Que Lady B andaba solicitando respeto al debido proceso; qué lástima que solo invoque el respeto a la ley y a la presunción de inocencia cuando se trata de copartidarios del PRD que están metidos en líos legales hasta la zapatilla.

Que Lady B quejándose del linchamiento mediático que tanto aplaudía cuando se trataba de sus enemigos políticos. ¡Hipócrita!

Que un jodedor se pregunta que, con todo el desmadre que hubo durante el GobierNito, ¿cuándo van a llamar a capítulo al excontralor “Poncharelo” Solís?

Que, al parecer, la FIFA quiere ver el mundo arder cuando decidió seleccionar el partido entre Irán y Egipto como el partido del orgullo gay por coincidir con el fin de semana de la semana del orgullo LGTB.