Que la ley para recortar el servicio de escoltas vitalicios del SPI a los expresidentes avanzó en la Cuevita. Dicen que Cachaza ya está haciendo su presupuesto para contratar escoltas privados porque, si hay un exmandatario que necesita tener seguridad, es él. Quien vive en este país, sabe el porqué.

Que por los lados del IDAAN pedirán apoyo a la gente de Dios y Patria para cortar el agua a los morosos en las zonas dominadas por los pandilleros.

Que en la Corte le echaron para atrás la demanda de inconstitucionalidad impulsada por los libres postulados contra los superpoderes de “Bolo”. La que anda llorando es la diputada cuyo marido peló el revólver a humildes trabajadores de una empresa eléctrica.

Que el pichón de dictador de Harvard dice que en Vamos no hay crisis; por el contrario, dice que se están robusteciendo, es decir, están en una especie de purga y eliminando a todo aquel que se salga del libreto. Las purgas políticas eran de gran importancia para dictadores como Fidel, Stalin, Pinochet...

Que a menos de 10 días para los Carnavales ya tienen todas las tarimas armadas en Calle H, San Miguelito, para arrancar la fiesta. El mentado Lolo no anda perdiendo el tiempo.

Que un chusco comenta que, al ritmo que van los fusilamientos de Juan Havard, para el año 2029 no quedará ningún diputado dentro de la coalición de libres postulados.

Que un criticón comenta que, aunque la Antai sancionó a 29 sinvergüenzas por los lados de la UNACHI, la impunidad los cubre porque no se pueden saber sus nombres, lo que permite que siga la fiesta del nepotismo en esa universidad porque “Eternina” no los despedirá.

Que me cuenta que el proyecto del plan de gestión de la mina se puso las pilas el año pasado y ya le dio chamba a más de 500 personas. ¡Hay chen-chén circulando! Lo más sólido es que no andan buscando gente en el quinto piso… los contratados son puras fichas de La Pintada, Donoso y Omar Torrijos. ¡Gente del patio comiendo de lo suyo!

Que las bandidas están en alerta máxima, ya que en la Comisión de Gobierno fue prohijado el proyecto de ley que busca castigar penalmente el fraude en la paternidad. ¡La ley venado sigue su curso!

Que el tema del acoso hacia las mujeres en la Asamblea está de moda, pero lo peor es que corre el rumor de que una diputada libre postulada mantuvo por años a un individuo señalado por acosador. ¡Mira tú!

Que el técnico colombiano Richard Parra, dando a entender que Panamá es la única parte del mundo donde las televisoras desprecian a los periodistas deportivos con experiencia. Dice que no está mal que contraten pelaos, pero que la experiencia da un plus diferente. Estamos de acuerdo.

Que el “Cocobolo” Cedeño dice que ya es el momento de establecer relaciones comerciales con Taiwán. ¡Un viajecito por allá bastó para convencerlo!

Que me comentan que hay un problema de tierras en Chilibre, donde se han dado enfrentamientos campales entre vecinos. Todo se debe a que un político del CD distribuía terrenos a diestra y siniestra por temas políticos sin medir las consecuencias y ahora estalló el conflicto.

Que, en el Magdalena Medio en Colombia, capturaron y se comieron a uno de los hipopótamos de Pablo Escobar; el animal fue tasajeado y vendido alegremente en el mercado. El asunto es que, si les gusta la carne a los compradores, esos 300 hipopótamos que se bañan en el Magdalena no llegan a diciembre. Santo cielo.