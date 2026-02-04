Sucesos - 04/2/26 - 12:25 PM

Palmera se desploma y le cae encima a una adulta mayor en Antón; murió

Por: Redacción Web -

Panamá- Los fuertes vientos que azotan el país cobraron la vida de una adulta mayor en El Ciruelito, del distrito de Antón, provincia de Coclé.

Se informó que ayer la dama se encontraba en el patio de su casa cuando, de pronto y producto de la fuerte brisa, una palmera de la casa de al lado se desplomó y la aplastó.

Lamentablemente, la adulta mayor no tuvo tiempo de correr y terminó muy golpeada. Una vez la rescataron, fue trasladada al Hospital Aquilino Tejeira de Penonomé, pero poco después murió.

El pasado 1 de febrero, el Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) emitió un comunicado —vigente hasta hoy— por fuertes vientos significativos en el Caribe panameño, producto de un sistema frontal frío.

 

 

