Que un chusco me cuenta que el pichón de dictador de Harvard tiene a varios miembros de la coalición de libre postulados temblando luego del hachazo que le metió a Saldaña por llevarle la contraria en el tema del subcontralor. ¿Qué clase de coalición independiente es esa, en la que no se permite disentir?

Que ese mismo chusco comenta que al pichón de dictador de Harvard lo único que le importa es que le copien las instrucciones al pie de la letra, porque si en realidad le hubiese interesado combatir la corrupción, hace rato hubiera echado al agua a la alcaldesa de Detroit, que con su carita de yo no fui quería llevarse el queso, y a la representante de Tocumen, que anda metida en más de cuatro entuertos. A esas no les dice nada.

Que un criticón le manda a decir a Betserai que deje la taquilla y de estar tratando de enredar a la gente con la promesa de que va a bajar el costo de los corredores; él sabe bien que eso no procede por compromisos internacionales de Panamá con los tenedores de bonos.

Que un jodedor se pregunta, ¿cómo la gente de Vamos, que son libres postulados, expulsa a uno de los suyos si no son un partido político? Buena pregunta para que la responda Juan Harvard.

Que en la Cuevita quieren pasar una ley que establece la creación del programa formal de intercambio voluntario de armas, municiones y explosivos por transferencias monetarias.

Que la Taylor Swift de Sal de las Redes andaba desencantada ayer porque al parecer le hackearon una red social que no utilizaba desde que era adolescente y extrajeron unas fotos que todo apunta a que son de escándalo. Padre santo.

Que hay un proyecto de ley en la Asamblea que busca declarar monumentos históricos nacionales los edificios y polígonos territoriales de los colegios José Remón Cantera, la Escuela Profesional y el colegio Richard Newman.

Que tras los últimos acontecimientos de declaratorias de inconstitucionalidades y otros entuertos hay varios juristas que cada vez están más convencidos de que en este país se necesita una sala o tribunal constitucional. Yo creo que sí.

Que los de Vamos se le fueron con todo al Toro y le recordaron hasta el tema de los Casinos. A los chiquillos no les gustó que le dijeran que se dejaran de hacer chiquilladas.

Que hay una guerra formada entre la diputada Patsy Lee y el alcalde de La Chorrera, peleando por espacios y puestos políticos; que el chino se cuide de su paisana, que hace poco estaba tirando balas con una ametralladora en un polígono. ¡A huir!

Que aprobaron en primer debate la creación del Instituto de la Mujer, el primer clavo en el ataúd del Ministerio de la Mujer.

Que el Amigo Fiel invitó al diputado Saldaña a sumarse a quienes están trabajando por construir y no por destruir, ya que el jefe del parvulario de Vamos no lo quiere por esos lares.

Que un futbolero comenta que los que andan tramitando visa para el Mundial de Fútbol que lo agarren con calma porque todo apunta a que muy pronto muchos panameños no la necesitarán.

Que un jodedor comenta que si el PRD o el panameñismo estuvieran gobernando la tuneladora Panamá hubiera llegado a Balboa en el 2050.