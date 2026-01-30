Que, en la farsa de Odebrecht, la licenciada Guillermina McDonald le dio una trapeada descomunal al perito Lim, quien confesó que levantó los informes sin ver los registros contables. ¡Padre santo! Dice “El Loco” que este tipo no sirve ni para sacar un chivo a mear y que, si lo saca, se le va. ¡Xuxa, dura esa!

Que el perito Lim tenía serias dificultades para sustentar y ubicarse en su informe, por lo que ya hay quienes empiezan a dudar sobre si fue verdaderamente él quien lo elaboró o si su autor o autores fueron gente ligada a la macabra Procuraduría Paralela creada en tiempos de Cachaza.

Que a Juan Diego le dicen ahora el “pichón de dictador” de Harvard, porque desde allá regaña, impone, somete, humilla y manda a “enfriar” a cualquiera de sus marionetas de la bancada de Vamos que se atreva a llevarle la contraria. Si no me creen, pregúntenle al diputado Carlitos Saldaña.

Que un sapo legislativo me cuenta que una de las razones por las cuales Betserai decidió salirse de la coalición Vamos es porque no quería ser visto como el “barrendero” Gaitán, Duke o Neftalí, quienes proyectan una imagen de seres incapaces de tomar sus propias decisiones y cuyas opiniones dependen de la línea que envíe el “pichón de dictador” desde Harvard.

Que me sopla un crítico que a los “hambrientalistas” del CIAM les congelaron las cuentas y les llegó un auditor y que, además, tuvieron que salir de sus oficinas a lo rápido. ¡Padre santo!

Que “Huevito” Pineda asegura que le ha enviado tres notas al Municipio de San Miguelito y a Irma Hernández sobre las contrataciones que hoy se encuentran bajo el ojo de la lupa, pero que, hasta ahora, nada de nada… no ha recibido respuesta.

Que el miércoles se reunió por primera vez el nuevo CEN transitorio del Piardi. Un sapo dijo que discutieron temas como la activación de las estructuras, las secretarías nacionales y la vocería del partido.

Que el PRD quiere acabar con las postulaciones de independientes en plancha en San Miguelito, pide una reforma electoral donde solo podrán correr de manera individual. ¡Plof!

Que la iglesia de Santa Ana se está cayendo a pedazos: techos, paredes, todo está deteriorado; el padre ha pedido ayuda, pero todos los recursos se van para las iglesias de Catedral. ¡Ayuda, por el amor de Dios!

Que, debido a la delincuencia y enfrentamientos entre pandillas, el representante de Pedregal, "Papá Cat" Constante, decidió cancelar los populares carnavales en dicho corregimiento, conocidos como "Culecats".

Que un abogado de saco sudado, entusiasta del derecho penal, me asegura que, en la audiencia de medidas cautelares de “4x8” Carrizo, el abogado “Leo” Paul hizo la diferencia y le dio hasta con el banquillo a la fiscalía y que, para él, eso hizo la diferencia con relación a otros casos que involucran a exmiembros del GobierNito.

Que ayer un total de 37 extranjeros adquirieron la nacionalidad panameña.

Que el “profe” Bernal calificando de retroceso que los diputados abogados ahora puedan volver a litigar. Dice que aquello atenta contra la seguridad jurídica y el estado de derecho. ¿Aló, “Cocobolo” Cedeño?