Que la alcaldesa “Terremoto” Peñalba estaba ayer por los lados de La Mesa de Veraguas celebrando las patronales de San Juan Bosco y, por ahí mismo, el archivo de la solicitud de revocatoria de mandato presentada en su contra.

Que el Amigo Fiel dijo en Debate Hambriento que “El Loco” es chicha de piña al lado de Juan Diego en cuanto a línea política, no en cuanto a liderazgo. Es que el “pichón de dictador” de Harvard habla de democracia, pero maneja la coalición de libres postulados al estilo de Kim Jong-un: el que se resbala, lo fusila.

Que mi informante de la alcaldía de Detroit me cuenta que Irma reveló que su novio estaba relacionado con una de las empresas interesadas en el “negocito” de la basura, no porque la hubieran amenazado con sacarle ese trapito a la luz, sino porque tenía un remordimiento de conciencia que no la dejaba dormir.

Que después de la entrega de credenciales en el Piardi y el partido del Picanto, lo que quedó claro es que la juventud brilla por su ausencia y los dinosaurios siguen firmes en los cargos más importantes; en el panameñismo, ni se diga. Ojo con esto, que la juventud es vital para una democracia.

Que el “pichón de dictador” de Harvard anda utilizando las mismas consignas que los manes del Suntracs para criticar el contrato con Panamá Ports: ahí están… ahí están… los que venden a la nación. ¿Se le estará saliendo el socialista que lleva por dentro?

Que “El Loco” aconsejando a los funcionarios que deben deshacerse de los manzanillos porque estos solo son amigos de los puestos y de la silla, no son personas confiables ni leales. ¡Tomen nota!

Que el exmagistrado Hoyos afirma que las últimas generaciones de graduandos han corrido con muy mala suerte porque primero les cayó la pandemia, luego las huelgas del 2022, 2023 y 2024 y, ahora, se encuentran en un mercado laboral golpeado en el que es difícil conseguir un empleo para ganarse el pan. ¡Mentira no es!

Que el “Toro” se lavó las manos como Poncio Pilatos con el tema del contrato de Panama Ports Company, negociado inicialmente bajo su administración, y dio a entender que la vaina vino a joderse cuando en administraciones siguientes modificaron los términos. ¡Nadie quiere cargar con el muerto!

Que el títere Duke confirmó ayer que a Saldaña lo metieron en el congelador precisamente por llevarle la contraria al “pichón de dictador” de Harvard respecto a la escogencia del subcontralor. Si supuestamente se venden como independientes, ¿no debería cada miembro de esa coalición gozar del derecho a tomar sus propias decisiones?

Que los secuestros a las cuentas de los “hambrientalistas” del CIAM se dieron por daños y perjuicios tras una campaña de desinformación contra el proyecto “Puerto Barú”, el mismo que también intenta sabotear Martita, la abogada nombrada con salario de 3k en Detroit.

Que Panamá ocupa el quinto lugar en Latinoamérica de los países con mejor calidad de vida; en Centroamérica solo es superada por Costa Rica, que ocupa el segundo lugar. El primer lugar lo tiene Uruguay.

Que el dueño de X, Elon Musk, alerta que la generación de electricidad en China sigue creciendo superrápido, con un incremento notable en la energía solar, y vaticina que triplicará lo que se produce en Gringolandia este año o el otro.

Que este 2026, los mismos corregimientos que figuraron entre los más violentos el año pasado, entre ellos Belisario Frías (San Miguelito), Cristóbal (Colón) y Pedregal (Panamá), siguen encendidos. Parece que no hay quien imponga la ley y el orden por esos lares.

Que el hijo de César Caicedo reiteró que no se bajará de su puesto en el PP porque cree y confía en la inocencia de su padre. Bueno, familia es familia y cariño es cariño. ¡Amanecerá y veremos!

Que un abogado de saco sudado me dice que le da pena ajena escuchar a Noriega, el abogado que nunca ha litigado, hablar del caso Jodebrecht y sacar conclusiones a la ligera sin siquiera conocer ni haber estudiado el expediente. Sus análisis son los del típico charlatán que opina desde el hígado y totalmente alejado de toda objetividad y razón.