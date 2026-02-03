Que un necio asegura que 43 alcaldes ignoraron el plazo que les dio la Contraloría para presentar su rendición de cuentas; los señores no presentaron ni un solo papelito; después, cuando vienen las investigaciones, salen a decir que es persecución política.

Que un farandulero me informa que ya salieron a la luz las primeras fotos del novio de Irma, el mismo que es familiar del líder de la empresa que se ganó la millonaria licitación para la consultoría para la recolección de basura en San Miguelito. La cosa es que el tipo es de apellido Carrasquilla y eso le debe traer malos recuerdos.

Que “El Loco” soltó ayer una gran verdad al recordar que todos los contratos de los otros puertos fueron equiparados al de Panamá Ports y que eso se hizo al tenerse tasas y contribuciones más bajas para el Estado. Sin duda, el fallo de inconstitucionalidad de la Corte ha abierto la caja de Pandora, porque la pregunta es: ¿deben los otros contratos correr la misma suerte que el de Panamá Ports? ¡Ahí les dejo esa pelota picando!

Que la chorrerana Patsy dijo otra gran verdad en el pleno con relación al tema de Panamá Ports: eso de estar declarando inconstitucionales contratos con el Estado 25 o 30 años después de su firma no es bueno, porque el mensaje que se envía hacia afuera es negativo: en Panamá no hay reglas claras... No hay que ser un genio en economía para concluir que cada señal de inseguridad jurídica se traduce en menos inversión extranjera y más panameños sin trabajo. ¿Así o más claro?

Que la vaina por los lados de la Junta Comunal de Tocumen anda encendida. Ayer se conoció la renuncia de la administradora de esa junta, Maylin Prince, quien acusa a la representante Arielis Barría, de Vamos, de atacarla e irrespetarla constantemente y de manejos raros que distan de ser transparentes. Aló, ¿Juan Diego? ¡Dinos qué pasa aquí!

Que el que anda furioso por la admisión de la querella criminal presentada por el abogado Roiz Navarro contra Cachaza, Kenia y “Picuiro”, era el mentado “Popi”. Le recomiendo que lo coja con calma, se meta su trago de seco y que aguante callado porque eso no es nada al lado de las cabronadas que hizo su hermano contra RM y otras figuras del patio.

Que Popi debe recordar que, trate de quien se trate, sea narcotraficante o no, lo que nunca debió hacer su hermanito querido es andar metiendo mano en la justicia, como quedó comprobado en los Varelaleaks.

Que un sapo asegura que Willie Bermúdez sería el candidato a alcalde del distrito de Panamá en el 2029 de Vamos. Bueno, en política no hay sorpresas, sino sorprendidos.

Que los fuertes vientos que azotaron la tarde de ayer la ciudad dejaron sin techo a los edificios de Los Libertadores; hubo pánico, pero no pasó a mayores.

Que un chusco se pregunta si la lista de Epstein es algo parecido a una lista de los casos de los albergues del SENNIAF y por ahí mismo se pregunta: ¿cómo quedó eso? En nada, mijo, ¡en nada!

Que un criticón comenta que el Gobierno actual ha hecho muy bien en proteger los empleos tras el fallo de la Corte contra el contrato entre el Estado y Panamá Ports y que lo mismo debieron hacer en 2023 los pendejos del PRD para evitar que muchos se quedaran sin su sustento cuando se dio el fallo contra el contrato minero.

Que Jorge González, Francisco Brea, José Barboni, Neftali Zamora y Alain Cedeño estaban entre los diputados que decidieron hacer el viaje a Taiwán.

Que hoy seguirá la discusión, en primer debate, del Proyecto de Ley 447 que crea el Instituto Nacional de la Mujer.