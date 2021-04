Fue a renovar licencia de conducir y casi la dejan presa por no devolver un VHS

Imagínese que usted es una de esas miles de personas que en los años 80 y 90 eran fanáticas de alquilar películas en tiendas que se dedicaban a este tipo de comercio y que por cosas de la vida un familiar, pareja o amigo, rentó una videocinta con su membresía, sin que usted lo supiera y no la devolvió.

Quizás usted piense que no hay ningún problema, porque todas las tiendas de alquiler de películas en video cerraron hace más 10 años, pero ese no fue el caso de Caron McBride, una mujer que actualmente vive en Texas, Estados Unidos.

Resulta que McBride no tenía idea de que desde el año 1999, una de las tiendas Movie Place, ubicada en Norman, Oklahoma, la había denunciado por no devolver un VHS (sistema doméstico de grabación y reproducción analógica de video), de la película 'Sabrina, la bruja adolescente' y que por ello era buscada bajo el cargo de malversación de propiedad alquilada.

La mujer se enteró de lo que ocurría cuando intentó cambiar sus apellidos en su licencia de conducir, por lo que fue aprehendida. Cuando le informaron del cargo que se le imputaba, ella incluso pensó que se trataba de una broma, pues, según aseguró, nunca vio la serie de televisión, ni recordaba haber alquilado la cinta de video.

Lo único que se le ocurrió a McBride, es que quizás un novio que ella tenía en aquel tiempo pudo haber alquilado la videocinta con su membresía y no la devolvió. Pero según indicó un abogado consultado, aunque "técnicamente no hay ninguna víctima en el caso debido al cierre de la empresa", la ciudad de Cleveland todavía podría procesarla, porque los cargos y la orden de aprehensión seguían vigentes.

Afortunadamente el condado de Cuyahoga revisó el caso y un juez decidió desestimarlo, por lo que luego se procedió a cerrar el expediente.

Can you imagine being a WANTED FELON for never returning a VHS tape to a movie rental business? Well, that's exactly what happened to an OK woman after she never returned Sabrina the Teenage Witch 21 years ago. Hear from her&how this bizarre incident has impacted her life at 9. pic.twitter.com/Vv0oSxsXF1