Hombre casi se parte una muela; encontró 1 bala en chorizo que comía

Un argentino, residente en Tolhuin, que se ubica en la provincia de Tierra de Fuego, se llevó el susto de vida y casi termina con una muela partida, luego de que mordió un chorizo artenasal que había comparado para compartir con su familia en un asado, y dentro de la porción que le tocó había una bala.

Según narró el afectado al medio Al Aire Libre FM, su familia había decidido hacer un asado o barbacoa al aire libre y entre las cosas que compraron para cocinar estaba un kilo de chorizo artesanal que habían adquirido en una carnicería que se ubica cerca de su residencia.

Cuando llegó la hora de comer, repartieron los alimentos entre los miembros de la familia y partieron los chorizos, pero cuando él mordió su porción sintió que había algo entre la carne.

Al sacarlo para ver qué era, inicialmente pensó que se trataba de un pedazo de la máquina moledora, pero al observar detenidamente el metal se dio cuenta de que era una bala.

"No sé cómo será el proceso de elaboración, pero, bueno, hay que tomar cartas en el asunto”, señaló el afectado, quien interpuso la denuncia del caso ante el Departamento de Bromatología, aportando como pruebas la factura de la compra, el pedazo de chorizo cocido y la bala.

Puntualizó que “Nos tomaron los datos, así que esperemos que se pueda solucionar este tema para que no le pase a nadie más. Por suerte que uno está siempre ahí atento, me tocó a mí que mastiqué y no lo tragué. Casi me parto una muela”.

