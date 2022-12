Mujer acusada de matar a sus dos hijos se declara no culpable

Una mujer, extraditada a Nueva Zelanda desde Corea del Sur, por el presunto asesinato de sus dos hijos menores, cuyos restos fueron hallados en agosto pasado en dos maletas donde se cree permanecieron por varios años, se declaró este miércoles "no culpable" ante un tribunal del país oceánico.

En la vista celebrada hoy en el Tribunal Superior de la ciudad de Auckland, el abogado defensor Christopher Wilkinson-Smith dijo que su cliente, cuyo nombre no puede ser revelado por motivos legales, se declara "no culpable" de los cargos por asesinato que se le imputan, según informó el diario New Zealand Herald.



La mujer de 42 años no compareció en esta vista presidida por la jueza Sally Fitzgerald, quien determinó que el proceso para abordar el presunto asesinato de los menores comenzará el 29 de abril de 2024 y durará cuatro semanas.



La magistrada también determinó que la acusada -quien compareció por primera vez ante la justicia neozelandesa el 30 de noviembre, un día después de su extradición- deberá permanecer en prisión hasta una próxima audiencia prevista para marzo del próximo año.



La mujer de 42 años, quien nació en Corea del Sur y obtuvo el pasaporte neozelandés tras residir en el país, regresó a su país de origen en la segunda mitad de 2018 sin que exista registro de salida, según las investigaciones policiales.



Desde entonces había vivido en Seúl y otras localidades antes de trasladarse a principios de este año a un apartamento en la localidad de Ulsan, a unos 300 kilómetros de la capital surcoreana.



Los cuerpos de los dos pequeños fueron hallados en Nueva Zelanda a principios de agosto en dos maletas presuntamente adquiridas en una subasta de objetos abandonados.



Las autoridades creen que los dos menores, que se cree tenían entre cinco y diez años en el momento de sus muertes, habrían estado dentro de las maletas por varios años.

