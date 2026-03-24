Autoridades confirman la muerte de 69 personas tras accidente aéreo militar

El accidente de un avión Hércules C-130 de la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC) ocurrido el lunes en la localidad amazónica de Puerto Leguízamo dejó 69 muertos y 57 heridos, según el balance final hecho este martes por el Comando de las Fuerzas Militares al dar por concluidas las tareas de búsqueda y rescate.



"Una vez consolidada y verificada la información se logró establecer que en la aeronave iban 126 personas: 11 tripulantes de la Fuerza Aeroespacial Colombiana, 113 militares del Ejército Nacional y dos miembros de la Policía Nacional, de los cuales 57 resultaron heridos y, lamentablemente, 69 fallecieron como consecuencia de este trágico accidente", señaló la información.



De los 69 fallecidos, 61 eran militares del Ejército, seis pertenecían a la FAC y dos a la Policía Nacional, agregó la institución en un comunicado.



El accidente, que es la peor tragedia aérea sufrida por las Fuerzas Militares colombianas, ocurrió el lunes por la mañana cuando el avión, con matrícula FAC 1016, cayó a tierra segundos después de despegar del aeropuerto de Puerto Leguízamo con destino a Puerto Asís, ambas localidades del departamento de Putumayo, limítrofe con Ecuador y Perú.



El avión transportaba tropas del Ejército entre esas dos localidades y por eso la mayoría de las víctimas pertenecían a esa institución.



"Cada uno de ellos partió cumpliendo su deber, con honor, entrega y amor por Colombia. Hoy no solo los despedimos como soldados, sino como hijos, padres, hermanos y compañeros que dejan una huella imborrable en nuestras filas y en el corazón de la nación", señaló el Ejército al publicar los nombres de los fallecidos: un sargento segundo, tres cabos y 57 soldados.



Según el Comando de las Fuerzas Militares, la identificación de los fallecidos se hará en coordinación con el Instituto de Medicina Legal en Bogotá, una vez concluya el traslado de los cuerpos desde Puerto Leguízamo.



"Estos hombres y mujeres no solo eran soldados, eran hijos de Colombia, hombres que vistieron el uniforme con honor, que entregaron su vida al servicio de la patria, a la protección de los colombianos y a la defensa de la Constitución y la Ley. Su partida enluta a las Fuerzas Militares y a todo el país", agregó la información.



Mientras tanto, en el lugar del accidente, miembros del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía y peritos aeronáuticos continúan en las tareas de investigación de las causas del siniestro, sobre las cuales el Ministerio de Defensa descartó que haya sido producto de un ataque de los grupos guerrilleros que operan en la zona.



La mayoría de los heridos fueron trasladados a Bogotá, donde 23 permanecen ingresados en el Hospital Militar Central y 26 en el Batallón de Sanidad Militar, mientras que los ocho restantes están en dos clínicas de Florencia, capital del departamento de Caquetá.