Batalla política por caso Epstein: Trump se lava las manos y señala a Clinton

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que no tiene “nada que esconder” respecto al fallecido delincuente sexual Jeffrey Epstein y sostuvo que se encuentra “totalmente exonerado”, en contraste —según dijo— con el expresidente Bill Clinton y otros dirigentes demócratas vinculados al escrutinio público del caso.

Durante declaraciones a la prensa a bordo del avión presidencial, Trump respondió a señalamientos atribuidos a la exsecretaria de Estado Hillary Clinton, quien denunció que ella y su esposo están siendo arrastrados políticamente al escándalo mientras el Gobierno oculta información.

“No tengo nada que esconder. He sido exonerado. No tengo nada que ver con Jeffrey Epstein”, aseguró el mandatario.

Trump añadió que el propio Epstein habría intentado evitar su elección presidencial en el pasado, reiterando que su desvinculación del caso ha sido total.

Investigación del Congreso y presión política

Los Clinton aceptaron comparecer ante el Congreso de Estados Unidos los días 26 y 27 de febrero como parte de la investigación en curso. Hasta el momento, ninguno ha sido acusado formalmente de irregularidades.

El mandatario aprovechó la coyuntura para intensificar sus críticas contra el Partido Demócrata, afirmando que “muchos demócratas han sido arrastrados” por la revisión de documentos relacionados con Epstein, quien murió por suicidio en 2019 mientras esperaba juicio por tráfico sexual de menores.

Documentos desclasificados y controversia pública

El Departamento de Justicia ha divulgado más de tres millones de páginas, junto con miles de videos e imágenes vinculados a la investigación. Sin embargo, legisladores y víctimas han cuestionado:

Retrasos en la publicación

Fallas de privacidad

Retiro temporal de archivos sensibles

La divulgación responde a una ley que exige transparencia total sobre el caso del millonario, cuyas conexiones alcanzaron a figuras de alto perfil político, empresarial y social.

Relación histórica y distanciamiento

Epstein mantuvo vínculos sociales con Trump, Clinton y otras personalidades influyentes durante las décadas de 1980 y 1990.

La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, reiteró recientemente que Trump rompió su relación con Epstein, aunque evitó precisar si el entonces empresario conocía los delitos que posteriormente salieron a la luz.