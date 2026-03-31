Mundo - 31/3/26 - 08:14 AM

"¡Consigan su propio petróleo!": Trump a los aliados que no lo ayudaron

Por: Redacción / Web -

El presidente de Estados Undos, Donald Trump, se cabreó y le dijo a los países aliados que no apoyaron su llamado a crear una coalición naval para desbloquear el estrecho de Ormuz, controlado por las fuerzas iraníes, que no los apoyará en nada más por negarle su apoyo.

"A todos esos países que no pueden conseguir combustible para aviones debido al estrecho de Ormuz, como el Reino Unido, que se negó a involucrarse en la decapitación de Irán, les tengo una sugerencia: primero, cómprenselo a Estados Unidos: tenemos de sobra; y segundo, reúnan un poco del valor que les ha faltado hasta ahora, vayan al estrecho y simplemente tómenlo", escribió este martes en Truth Social.
 

Trump afirmó que sus aliados "tendrán que empezar a aprender a luchar" por sí mismos, ya que su país "ya no estará allí para ayudarlos", del mismo modo que ellos "no estuvieron allí" para ayudar a EE.UU.

"Irán ha sido, esencialmente, diezmado. La parte difícil ya está hecha. ¡Vayan a conseguir su propio petróleo!", puntualizó.

