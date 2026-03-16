Mundo - 16/3/26 - 03:23 PM

México: Fiscalía alerta sobre manipulación en residencia de El Mencho

Las autoridades precisaron que no se puede certificar que las evidencias encontradas en los allanamientos sean confiables.

 

Por: Ciudad de México/EFE -

La Fiscalía General de la República (FGR) de México reveló este lunes que no aseguró el sitio donde fue capturado y luego muerto Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, porque no existían "condiciones mínimas de seguridad para el personal ministerial y pericial" y que personas ajenas a la investigación ingresaron al lugar y alteraron la escena.

En un comunicado, la FGR explicó que la captura y abatimiento del líder del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) se logró mediante un operativo de "alta complejidad táctica" y por ello fue "necesario también el traslado de los agentes que participaron en la misma para brindar seguridad a los detenidos y reforzar puntos estratégicos ante una posible reacción del citado grupo criminal".

Además, señaló que "el lugar referido no ofrecía condiciones mínimas de seguridad para el resguardo del personal ministerial y pericial".

En ese sentido, aceptó, que "no se realizó el aseguramiento inmediato de los inmuebles sino hasta que la situación fue contenida y se restablecieron condiciones mínimas de seguridad en la zona, momento en el que la FGR solicitó a una autoridad judicial una orden de cateo para ingresar legalmente a seis inmuebles".

Explicó que, previo a ello, "se tuvo conocimiento de que, sin autorización alguna de quien estuviera facultado legalmente para otorgarla, diversas personas ingresaron a dichos inmuebles, lo que alteró y contaminó la escena".

En consecuencia, apuntó la propia Fiscalía "no puede determinar si los objetos o indicios que públicamente se ha señalado que fueron encontrados en esos inmuebles efectivamente se hallaban ahí".

Y expuso que "no es posible establecer si los elementos encontrados fueron preservados conforme a los protocolos legales y periciales correspondientes, lo que podría romper la cadena de custodia de eventuales pruebas".

"Existe una alta probabilidad de contaminación del lugar de los hechos, situación que será valorada para determinar, en su momento, las acciones legales que correspondan", por lo que, la FGR ha iniciado una investigación "para determinar si algún servidor público incurrió en una irregularidad al no preservarse".

El pasado viernes, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, fue cuestionada sobre si habría sanciones a los funcionarios que descuidaron la escena donde murió el líder del CJNG: "eso tiene que especificarlo la FGR. Cómo fue que se aseguró el predio, los distintos predios. Entonces, ellos tienen que especificarlo", aclaró.

El Gobierno mexicano ha dicho que los enfrentamientos del pasado 22 de febrero dejaron 25 integrantes de la Guardia Nacional y más de 30 miembros del CJNG fallecidos, la mayor parte en el estado de Jalisco (oeste).

Además, se registraron cortes en carreteras, así como quemas de gasolineras, vehículos, transporte de carga y establecimientos comerciales.

El Mencho, de 59 años, era uno de los criminales más buscados por autoridades mexicanas y estadounidenses, con una recompensa millonaria por información que condujera a su captura.

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