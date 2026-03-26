Prohíben a atletas trans participar con mujeres en los Juegos Olímpicos

El Cómite de los Juegos Olímpicos determinó este jueves que las atletas transgénero quedaron excluidas, luego de una nueva política de elegibilidad que se alinea con el decreto del presidente Donald Trump sobre el deporte femenino, de cara a los juegos de Los Ángeles 2028.

“La elegibilidad para cualquier evento de categoría femenina en los Juegos Olímpicos o cualquier otro evento del COI, incluyendo deportes individuales y de equipo, ahora se limita a mujeres biológicas”, declaró el Comité Olímpico Internacional.

Además, esta elegibilidad se determinará mediante una prueba genética obligatoria que se realizará una sola vez en la carrera de la atleta.

Por el momento se desconoce cuántas mujeres transgénero, si es que hay alguna, compiten a nivel olímpico. Ninguna mujer que haya realizado la transición de género compitió en los Juegos Olímpicos de París 2024, aunque la levantadora de pesas Laurel Hubbard sí lo hizo en los Juegos Olímpicos de Tokio 2021 sin ganar ninguna medalla.

Se detalla que la política de elegibilidad que se aplicará a partir de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles en julio de 2028 “protege la equidad, la seguridad y la integridad en la categoría femenina”, afirmó el COI.

“No es retroactiva y no se aplica a ningún programa deportivo de base o recreativo”, declaró el COI.

Se informó que antes de los Juegos Olímpicos de París 2024, tres de los deportes de élite —atletismo, natación y ciclismo— ya habían aprobado normas que excluían a las mujeres transgénero que habían pasado por la pubertad masculina.

“Los hombres experimentan tres picos significativos de testosterona: en el útero, durante la minipubertad infantil y desde la pubertad adolescente hasta la edad adulta”, afirma el documento.