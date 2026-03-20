Antes del alza, retienen gasolina; Acodeco les cae y le traban multa

Un operativo nocturno de la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) detectó una irregularidad en una estación de combustible ubicada en el sector de Santa Elena.

Durante la inspección, se comprobó la negativa de despacho de gasolina a un ciudadano que presentó la denuncia en el lugar.

Tras la verificación, los funcionarios confirmaron la retención injustificada de combustible, lo que constituye una violación a la Ley 45 de protección al consumidor y defensa de la competencia. La actuación se dio en medio de la jornada previa a la entrada en vigencia de los nuevos precios del combustible.

Desde este viernes entraron a regir los ajustes en Panamá, con incrementos en la gasolina y el diésel por un periodo de 14 días. Conductores acudieron a estaciones desde horas antes para abastecerse y evitar el impacto inmediato del aumento.

El comportamiento de los precios responde a factores internacionales. En Centroamérica, región dependiente de la importación de combustibles, las gasolinas superan los 4 dólares por galón, con variaciones según el país. Las autoridades han vinculado estas alzas a la crisis en Oriente Medio y la volatilidad del mercado energético.

El incremento ya venía reflejándose desde febrero y mantiene presión sobre sectores como el transporte y la alimentación. En Panamá, las autoridades informaron que no se aplicará subsidio ante este ajuste.