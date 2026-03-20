Apede recomienda horarios escalonados y teletrabajo ante alza del combustible

La presidenta de Apede, Giulia De Sanctis, hizo un llamado a las empresas que pueden implementar el teletrabajo como una manera de mitigar los efectos del alza de los precios de combustible, debido al conflicto en Medio Oriente.

"Estamos en una coyuntura que requiere medidas prácticas y solidarias con el ciudadano de a pie", manifestó De Sanctis.

Entre esas medidas mencionadas figuran el teletrabajo para las empresas y el gobierno, implementar horarios escalonados en las oficinas públicas y realizar operativos de tránsito.

Así como incentivar el uso del transporte público y el carpooling, en lugar de sancionar su uso, esto como una medida de ahorro.

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"Hay que ser empáticos con los panameños, más allá de decir no al subsidio", afirmó.

Además, reiteró que, aunque el Gobierno ha descartado subsidios en el combustible, es necesario implementar políticas que alivien el impacto económico para los ciudadanos.

Este viernes comenzaron a regir nuevos ajustes en el país, con aumentos en la gasolina y el diésel por un período de 14 días.

