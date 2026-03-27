Ministro Linares descarta alza del precio del arroz

El ministro de Desarrollo Agropecuario (Mida), Roberto Linares, aseguró que en los próximos meses "no se prevé un aumento en el precio del arroz" en el país.

Las declaraciones se dieron durante una reunión extraordinaria, a puerta cerrada, en el Mida, en el cual participaron productores de arroz, molineros y representantes de insumo, quienes abordaron el alza del combustible a nivel nacional.

El funcionario explicó que el abastecimiento del grano está garantizado en el país y que recientemente concluyó un segundo inventario nacional de existencias.

​En cuanto a los insumos agrícolas para el inicio de la temporada de siembra, las autoridades aclararon que no hay justificación para un incremento de precios, ya que los productos ya se encuentran en el territorio nacional.

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​El titular del ramo reiteró que la prioridad institucional es escuchar a todas las partes de la cadena para enfrentar la crisis de forma unificada y asegurar que este alimento básico no falte en la mesa de la población.

Por otro lado, Linares dijo que este fin de semana se reunirá con directores, posteriormente convocará una reunión de la cadena agroalimentaria, en la que se evaluará si será necesario importar arroz, así como la cantidad.

"Por el momento entiendo que tenemos arroz suficiente", dijo.

​Durante la reunión se analizaron los costos de producción, insumos y fertilizantes, con el objetivo final de asegurar la producción de arroz para los próximos meses sin perjudicar a los productores, la industria ni a los consumidores.

