Nacional - 31/3/26 - 12:00 AM

ATTT suspende obras viales para garantizar movilidad en Semana Santa

La ATTT anunció la suspensión de obras y cierres de carriles en las principales vías del país para garantizar la movilidad y seguridad durante el éxodo de Semana Santa.

 

Por: Redacción Crítica -

La Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) anunció la suspensión de obras viales y de cualquier actividad que implique el cierre de carriles en las principales carreteras del país, con el fin de garantizar la movilidad durante la Semana Santa.

De acuerdo con la entidad, la restricción estará vigente desde el jueves 2 de abril hasta las 12:01 a.m. del lunes 6 de abril, periodo en el que se busca facilitar el tránsito vehicular y prevenir congestionamientos en rutas de alto flujo.

La medida aplicará a lo largo de la Carretera Panamericana, desde La Espiga de La Chorrera hasta la frontera en Paso Canoas, así como desde la intersección con el Corredor Sur hasta el sector de Las Garzas de Pacora.

También abarcará importantes arterias viales como las avenidas Transístmica, Balboa, José Agustín Arango, José María Torrijos, Ricardo J. Alfaro y Vía Israel, donde se registra un elevado volumen de tráfico vehicular durante el éxodo de Semana Santa.

“El objetivo principal es garantizar que la ciudadanía pueda desplazarse de manera segura, ordenada y sin contratiempos, facilitando la movilidad nacional hacia los distintos puntos del país”, indicó la ATTT.

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