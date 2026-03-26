Cambia horario de apertura de estación de Albrook solo este domingo

La estación de Albrook del Metro de Panamá tendrá un cambio en su horario este domingo 29 de marzo de 2026. La apertura será a las 12:00 del mediodía, debido a la segunda fase de instalación de la estructura del techo que conectará las líneas 1 y 3.

Durante el fin de semana se desarrollan maniobras de izaje del nuevo techo en esa estación, específicamente en el área de la pasarela peatonal que conecta con la Terminal de Transporte.

Se trata de una zona con mayor movimiento y acceso más complicado, por lo que los trabajos requieren ajustes en la operación habitual.

En la mañana, la Línea 1 del Metro de Panamá operará con normalidad desde las 7:00 a.m., cubriendo el recorrido entre 5 de Mayo y Villa Zaita. Luego de la apertura al mediodía, las labores continuarán dentro de la estación, sin afectar la seguridad de los usuarios.

La entidad indicó que estos trabajos forman parte del proceso de integración entre la Línea 1 y la Línea 3 del Metro de Panamá, un punto clave para mejorar la conexión del sistema en la ciudad.