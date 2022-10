¡Canallada! Madrugan por una cita en la CSS y el médico no llega

Los pacientes de la Caja de Seguro Social (CSS) en la provincia de Chiriquí están molestos por la pérdida de sus citas.

Detallan que esto se debe a la falta de médicos que asisten a congresos y seminarios, causándole inconvenientes a los que van en búsqueda de remedio para sus enfermedades.

Publicidad

Destacan los asegurados que no les informan con tiempo que el médico está en alguna actividad y al llegar a la consulta se enteran de esta situación.

Este incidente ocurre en la nueva Torre Quirúrgica en David, donde los pacientes madrugan para llegar temprano a sus citas médicas para nada.

Los pacientes señalan que les cuesta obtener sus citas médicas, incluso algunos son de áreas distantes al distrito cabecera y resulta que cuando les corresponde la cita los médicos no asisten.

LEE TAMBIEN: LAS ULTIMAS NOTICIAS AQUÍ

Esto sumado a que denuncian que son citas que incluso son dadas para tres y cuatro meses después y que encima de eso les toca perderla por irresponsabilidad del personal.

“Esto es inhumano, hay personas que vienen desde lejos para atenderse y perder una cita que han demorado incluso para dársela, no es justo, si van a congreso o seminarios que lo digan y así no se les da cita para esa fecha”.

Los asegurados piden a las autoridades ser más responsable, ya que está en juego la salud de la población.

Contenido Premium: 0