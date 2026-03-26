Gremio pesquero niega descontrol y defiende regulación

La Cámara Nacional de Pesca y Acuicultura de Panamá expresó su respaldo al sector pesquero y a la Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá (ARAP), ante recientes señalamientos sobre un supuesto descontrol en la actividad.

El gremio indicó que la pesca en Panamá, en especial la flota palangrera, es una actividad lícita y estratégica, con impacto en la seguridad alimentaria, el empleo formal, las exportaciones y las economías costeras. En ese sentido, rechazó cualquier narrativa que busque deslegitimar al sector sin sustento técnico y que afecte la actividad pesquera.

Sobre el proceso regulatorio, señalaron que el país atraviesa una actualización a partir del Decreto Ejecutivo No. 13 de 2023, la cual responde a una modernización del marco normativo. Afirmaron que estos cambios forman parte de una transición hacia un sistema más robusto, transparente y competitivo dentro de la regulación pesquera.

El gremio sostuvo que Panamá cuenta con un sistema de ordenación, control y monitoreo en funcionamiento, el cual está siendo fortalecido por la ARAP. Destacaron que el 100% de la flota industrial dispone de monitoreo satelital (VMS), además de las capacidades del Centro de Monitoreo Pesquero Nacional, como parte de la fiscalización y trazabilidad.

Además, señalaron que la sostenibilidad de los recursos y el desarrollo económico del sector son objetivos complementarios, que deben abordarse mediante políticas públicas sustentadas, previsibles y orientadas a resultados que fortalezcan la sostenibilidad pesquera.

La Cámara hizo un llamado a que el debate público se desarrolle con responsabilidad, evitando generalizaciones que afecten la confianza en el sector. También reiteró su disposición de colaborar con la ARAP en el fortalecimiento institucional y en la promoción de una pesca responsable, competitiva y sostenible.