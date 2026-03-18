La Chorrera: Villa Unida sin agua y las familias exigen una solución permanente

El desabastecimiento de agua potable volvió a ser el detonante para que los residentes de la barriada Villa Unida, en el corregimiento de Herrera, en el distrito de La Chorrera, volvieran a protestar en las calles.

Las más de 400 familias que residen en esta barriada cumplieron seis días sin el suministro de agua potable.

Villa Unida recibe el suministro del vital líquido a través de camiones cisterna del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN).

El cierre de la vía inició sobre las 12:00 del mediodía y se prolongó hasta la 1:30 de la tarde, aunque con aperturas de 10 minutos para permitir el paso de vehículos.

Los manifestantes están solicitando al IDAAN su inclusión en la red de distribución de agua potable, para no continuar dependiendo de los camiones cisterna.

Unidades de la Policía Nacional (PN) se presentaron en el sitio para lograr un acuerdo con las familias y la reapertura de la vía.

Pasada la 1:30 de la tarde, el IDAAN envió un camión cisterna al sitio, aunque los residentes advirtieron que la demanda de agua excedía la capacidad del vehículo enviado.

La misma demanda de agua potable persiste en otros sectores del distrito de La Chorrera, donde también dependen de los carros cisterna.