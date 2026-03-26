La escuela soñada en Boca de Parita está lista para abrir sus puertas

Luego de más de dos décadas de lucha, gestiones y espera por parte de la comunidad educativa, la nueva escuela de Boca de Parita, en Monagrillo, distrito de Chitré, está a punto de abrir sus puertas, marcando un antes y un después para estudiantes, docentes y familias del área.

Durante años, residentes observaron con preocupación cómo los avances iniciales de la obra se deterioraban debido a su paralización. Sin embargo, hoy ese panorama ha cambiado, y lo que parecía un sueño lejano se convierte en una realidad que llena de esperanza a toda la comunidad.

La directora regional de Educación de Herrera, Daisy Atencio, destacó que el proyecto presenta un avance del 99 % y que en los próximos días se completarán los últimos procesos, incluyendo la capacitación del personal administrativo en el manejo de equipos como bombas de agua y sistemas contra incendios.

Se prevé que la próxima semana el plantel pueda comenzar a ser utilizado, mientras que para inicios del próximo mes se estaría concretando el traslado formal de estudiantes y docentes a las nuevas instalaciones.

El centro educativo ofrecerá atención desde preescolar, incluyendo prekínder y kínder, hasta primaria completa, de primero a sexto grado, beneficiando inicialmente a unos 160 estudiantes, con proyección de crecimiento a futuro.

En cuanto al equipamiento, se informó que los materiales didácticos serán trasladados desde la antigua escuela. No obstante, se tiene prevista una partida extraordinaria para la adquisición de acondicionadores de aire que garantizarán mejores condiciones en las aulas.

Por su parte, la directora del plantel, Argelis Batista, expresó su profunda emoción tras años de gestión, asegurando que la comunidad ha esperado este momento por más de 20 años.

“No estoy emocionada, estoy emocionadísima”, manifestó, al destacar el esfuerzo colectivo que hizo posible esta obra.

Batista subrayó además que el cambio será significativo, describiéndolo como “del cielo a la tierra”, y señaló que los estudiantes esperan con entusiasmo el traslado, preguntando constantemente cuándo podrán asistir a la nueva escuela que, finalmente, se convierte en un símbolo de progreso y dignidad para Boca de Parita.