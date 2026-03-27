¡Panamá prende la llama! Mulino enciende los Juegos Suramericanos 2026

El presidente de la República, José Raúl Mulino, encabezó el encendido de la antorcha de los IV Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026, marcando el inicio de una fiesta deportiva que reunirá a delegaciones de 15 países en suelo istmeño.

El acto simboliza la llegada de la llama del Sur, que recorrerá todo el país antes de la inauguración oficial.

“Un día histórico”, dijo Mulino, destacando que este evento es posible gracias a la inversión del Gobierno y el esfuerzo del pueblo panameño. La antorcha ahora hará su recorrido por las 10 provincias y 2 comarcas, llevando el mensaje de unidad, deporte y orgullo nacional hasta cada rincón.

El mandatario también resaltó que más de 2 mil atletas, junto a sus equipos técnicos y familiares, estarán llegando a Panamá, lo que pone al país en vitrina internacional. A los jóvenes panameños les pidió competir con la frente en alto, recordando que todo un país está detrás de ellos.

El protocolo arrancó con la entrega de la llama por parte del director de Pandeportes, Miguel Ordoñez, y la presidenta del Comité Olímpico de Panamá, Damaris Young, quienes dieron paso al encendido oficial.



Luego, la antorcha fue entregada a los atletas Julieta Escobar e Ian Mata, quienes iniciarán el recorrido desde Chiriquí hasta llegar al Estadio Rommel Fernández el próximo 12 de abril.

Durante el acto también participó la primera dama Maricel Cohen de Mulino, junto a autoridades y figuras deportivas. Se destacó que la organización del evento cuenta con un 95% de mano de obra panameña, reflejando el talento local en cada detalle, desde la logística hasta el diseño de medallas.

Los juegos, bajo el lema “Nuestra Identidad, A Otro Nivel”, tendrán como mascota una rana dorada llamada Antón, mientras que las medallas estarán inspiradas en una mariposa. La competencia se desarrollará del 12 al 25 de abril, con participación en 23 disciplinas deportivas.

Este evento también aprovechará nuevas infraestructuras como el Centro de Alto Rendimiento Luis Carlos “Matador” Tejada, además de escenarios como la Ciudad Deportiva Irving Saladino, el Centro de Combate Atheyna Bylon y playa Venao.



