Nacional - 31/3/26 - 12:00 AM

Minsa activa Alerta Azul y habilita 137 instalaciones por Semana Santa

El Minsa activó la Alerta Azul por Semana Santa, habilitando 137 instalaciones de salud, con 84 centros operando 24 horas y un despliegue de 2,200 funcionarios a nivel nacional.

 

Por: Redacción Crítica -

Por motivos de la Semana Santa, el Ministerio de Salud (Minsa) activó la Alerta Azul y mantendrá habilitadas 137 instalaciones de salud en todo el país, como parte del operativo de vigilancia y atención durante la Semana Mayor.

De estas, 84 centros funcionarán las 24 horas del día, incluidos los 21 hospitales. Además, 24 instalaciones tendrán horario extendido y el resto operará en su horario regular. Para este despliegue, el Minsa dispondrá de 121 vehículos y 2,200 funcionarios que reforzarán la cobertura médica.

La institución indicó que, durante este período, todas las dependencias del sector salud deberán implementar los lineamientos generales de emergencia establecidos para garantizar la atención oportuna a la población durante la Semana Santa.

Recomendaciones para viajeros

El Ministerio de Salud recomendó a quienes se desplacen hacia el interior del país:

  • Mantenerse hidratados.
  • Evitar la exposición directa al sol entre las 10:00 a.m. y 4:00 p.m..
  • Usar bloqueador solar.
  • Mantener las medidas de prevención y autocuidado frente a virus respiratorios.

Estas acciones forman parte del plan preventivo del Minsa para reducir incidentes y garantizar la seguridad sanitaria durante el período de mayor movilización de personas.

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