Modernizan pagos para jóvenes del programa Padrino Empresario

Más de 30,000 adolescentes han pasado en casi 39 años por el programa Padrino Empresario, una iniciativa de inclusión productiva diseñada para ofrecer capacitación y una primera experiencia laboral a adolescentes de 15 a 17 años en situaciones de vulnerabilidad social.

En este tiempo, el programa ha contado con una inversión acumulada superior a $15 millones en becas. Esta iniciativa comenzó una nueva etapa de modernización con la implementación de pagos digitales a través de la plataforma Billetera Electrónica Nacional (BEN) del Banco Nacional de Panamá, beneficiando en esta primera fase a 150 jóvenes becados de Panamá, Arraiján y La Chorrera.

Beatriz Carles, ministra de Desarrollo Social, expresó que este nuevo proceso no solo representa la modernización de un programa que está próximo a cumplir 40 años y que ha permitido a cientos de jóvenes completar sus estudios, sino también una oportunidad para promover la inclusión financiera y prepararlos para desenvolverse en un entorno cada vez más digital.

Se trata de una herramienta que les brindará la oportunidad de aprender a administrar sus recursos, realizar pagos y otras transacciones desde una plataforma moderna y segura, con el acompañamiento de sus padres o tutores. También representa un avance significativo en materia administrativa, ya que nos permitirá reducir el uso de cheques, agilizar los pagos y garantizar que los jóvenes reciban sus recursos de manera oportuna”, señaló.

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Añadió: "A través de BEN no solo agilizamos el proceso de pago, sino que también bancarizamos a los jóvenes para su buen manejo de los servicios financieros digitales, promoviendo la inclusión financiera y la administración responsable de sus ingresos desde el inicio de su vida laboral".

Asimismo, los jóvenes participaron en un taller de educación financiera y uso de la plataforma BEN, donde recibieron orientación práctica sobre cómo gestionar sus cuentas digitales, realizar transferencias, pagos y otras operaciones de forma segura.

En la actualidad, el programa cuenta con el respaldo de 112 empresas auspiciantes a nivel nacional, beneficiando a más de 500 jóvenes.

Acerca de la billetera electrónica nacional

La Billetera Electrónica Nacional (BEN) es la aplicación del Banco Nacional de Panamá que permite a los usuarios contar con una cuenta 100 % digital de dinero electrónico.

A través de esta plataforma, los usuarios pueden realizar pagos, transferencias de dinero, pago de facturas y recargas a celular, entre otros servicios financieros digitales.