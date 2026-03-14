Nacional - 14/3/26 - 02:14 PM

Modernizan pagos para jóvenes del programa Padrino Empresario

Más de 30,000 adolescentes han pasado en casi 39 años, con inversión acumulada superior a $15 millones en becas.

 

Por: Redacción/Crítica -

Más de 30,000 adolescentes han pasado en casi 39 años por el programa Padrino Empresario, una iniciativa de inclusión productiva diseñada para ofrecer capacitación y una primera experiencia laboral a adolescentes de 15 a 17 años en situaciones de vulnerabilidad social.

En este tiempo, el programa ha contado con una inversión acumulada superior a $15 millones en becas. Esta iniciativa comenzó una nueva etapa de modernización con la implementación de pagos digitales a través de la plataforma Billetera Electrónica Nacional (BEN) del Banco Nacional de Panamá, beneficiando en esta primera fase a 150 jóvenes becados de Panamá, Arraiján y La Chorrera.

Beatriz Carles, ministra de Desarrollo Social, expresó que este nuevo proceso no solo representa la modernización de un programa que está próximo a cumplir 40 años y que ha permitido a cientos de jóvenes completar sus estudios, sino también una oportunidad para promover la inclusión financiera y prepararlos para desenvolverse en un entorno cada vez más digital.

Se trata de una herramienta que les brindará la oportunidad de aprender a administrar sus recursos, realizar pagos y otras transacciones desde una plataforma moderna y segura, con el acompañamiento de sus padres o tutores. También representa un avance significativo en materia administrativa, ya que nos permitirá reducir el uso de cheques, agilizar los pagos y garantizar que los jóvenes reciban sus recursos de manera oportuna”, señaló.

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Añadió: "A través de BEN no solo agilizamos el proceso de pago, sino que también bancarizamos a los jóvenes para su buen manejo de los servicios financieros digitales, promoviendo la inclusión financiera y la administración responsable de sus ingresos desde el inicio de su vida laboral".

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Asimismo, los jóvenes participaron en un taller de educación financiera y uso de la plataforma BEN, donde recibieron orientación práctica sobre cómo gestionar sus cuentas digitales, realizar transferencias, pagos y otras operaciones de forma segura.

En la actualidad, el programa cuenta con el respaldo de 112 empresas auspiciantes a nivel nacional, beneficiando a más de 500 jóvenes.

Acerca de la billetera electrónica nacional

La Billetera Electrónica Nacional (BEN) es la aplicación del Banco Nacional de Panamá que permite a los usuarios contar con una cuenta 100 % digital de dinero electrónico.

A través de esta plataforma, los usuarios pueden realizar pagos, transferencias de dinero, pago de facturas y recargas a celular, entre otros servicios financieros digitales.

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