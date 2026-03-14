Municipio de La Pintada rechaza uso de sombrero pinta'o como bolso femenino

El Municipio de La Pintada manifestó su preocupación por el uso del sombrero pinta'o como bolso femenino, destacando que es una pieza artesanal que representa la identidad, la historia y el trabajo de generaciones de artesanos de La Pintada.

"Como Municipio de La Pintada expresamos nuestra preocupación y rechazo ante cualquier uso que distorsione o degrade este importante patrimonio cultural", señaló el comunicado de prensa.

Además, advirtió que, de persistir este tipo de usos, podría presentarse una queja formal. El sombrero pintao fue reconocido como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO en 2027.

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"Este tipo de acciones pueden considerarse apropiación cultural o uso indebido del patrimonio, afectando directamente a nuestros artesanos y a una tradición que ha sido transmitida por generaciones", añade el escrito.

Reitera que "desde La Pintada, cuna del sombrero pinta'o, seguiremos defendiendo con firmeza el respeto a nuestra cultura, nuestras tradiciones y el trabajo digno de nuestros artesanos".