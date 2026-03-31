Nacional - 31/3/26 - 08:43 AM

Nimitz anclado: Panamá y EE.UU. hablan de cooperación

“La llegada de este portaviones simboliza esos valores compartidos, así como el compromiso con la paz, la estabilidad y la colaboración..."

 

Por: Redacción / Crítica -

La llegada del USS Nimitz a la bahía de Panamá marca un hecho poco común. El portaviones, considerado uno de los más grandes del mundo, estará en el país por cinco días como parte de su recorrido desde la Costa Oeste hacia la Costa Este de Estados Unidos.

El ministro de la Presidencia, Juan Carlos Orillac, participó en la recepción a bordo del buque, organizada por la Embajada de Estados Unidos. Allí, junto al embajador Kevin Marino Cabrera, dio la bienvenida a la tripulación y destacó el peso de esta visita, que no se daba desde hace más de seis décadas.

Panamá, como puente del mundo y corazón del comercio global, valora profundamente la cooperación internacional, la seguridad marítima y el respeto mutuo entre países”, expresó Orillac. 

También agregó que “la llegada de este portaviones simboliza esos valores compartidos, así como el compromiso con la paz, la estabilidad, la colaboración en nuestra región, la lucha contra el narcotráfico y los delitos internacionales”.

El funcionario además reconoció el trabajo del personal a bordo. “Panamá siempre será un país amigo, abierto al diálogo y a la cooperación”, subrayó durante su intervención.

Por su parte, el embajador de Estados Unidos en Panamá, Kevin Marino Cabrera, señaló que esta visita resalta la relación entre ambos países. “Cooperación en la participación para desastres naturales y asistencia humanitaria, en la lucha contra el narcotráfico, cooperación para expandir los servicios de salud en las áreas que más lo necesitan”, indicó.

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El diplomático también mencionó otros aspectos del trabajo conjunto. “A través de visitas, ejercicios, intercambios, capacitaciones y entrenamientos, se puede preparar a las naciones para enfrentar los retos de hoy y de mañana”, dijo, al referirse a la amenaza del crimen organizado.

El USS Nimitz mide unos 333 metros de largo, puede albergar hasta 90 aeronaves y desplazar alrededor de 100 mil toneladas. Funciona como una base aérea móvil capaz de apoyar operaciones y responder a crisis a grandes distancias.

El portaviones está acompañado por el destructor USS Gridley, equipado con sistemas de radar y misiles. Entre ambas embarcaciones suman cerca de 6,000 tripulantes en este recorrido que también incluye países como Perú, Chile y Brasil.

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