Padres de familia exigen nombramientos urgentes en la escuela Martín Grande

Padres de familia de la escuela Martín Grande, ubicada en el distrito cabecera de Santiago, manifestaron su preocupación ante la falta de docentes y trabajadores manuales en este centro educativo.

Elaine Hernández, fiscal de la Asociación de Padres de Familia, señaló que la carencia de al menos dos educadores, así como de personal manual, ha generado malestar en la comunidad educativa. Indicó que esta problemática ya fue puesta en conocimiento de la Dirección Regional de Educación, cuyos representantes se comprometieron a atender la situación.

Hernández aseguró que los padres esperan que para la próxima semana se tenga una respuesta definitiva que permita normalizar las actividades académicas.

Por su parte, el profesor Ricardo Montero, supervisor regional de Educación en la zona N.º 1, informó que ya se concretó el nombramiento de uno de los docentes faltantes y que se trabaja en agilizar el proceso para completar el resto de las vacantes.

Añadió que también se están atendiendo otras necesidades en centros educativos como las escuelas La Estrella y Piedra del Sol, en el distrito de Santiago.

En tanto, la directora del plantel, María Mojica, explicó que la falta de personal responde a la reciente jubilación de una docente y dos cocineras, lo que ha dejado vacantes que deben ser cubiertas con urgencia.

Destacó que la escuela Martín Grande atiende a más de 300 estudiantes en niveles de Premedia y Media.

La comunidad educativa se mantiene a la espera de soluciones concretas por parte de las autoridades, con el objetivo de garantizar un servicio educativo adecuado para todos los alumnos.